Veertien arrestaties in verband met aanslag Wenen

De Oostenrijkse politie heeft in totaal veertien arrestaties verricht in verband met het onderzoek naar de terreuraanslag in Wenen. Ook zijn op achttien locaties invallen gedaan, zei minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer dinsdag op een persconferentie. De politie verrichtte huiszoekingen in St. Pölten en Wenen.

Nehammer zei verder dat er tot dusver geen bewijs is dat de dodelijke aanval in het centrum van Wenen werd uitgevoerd door meer dan één schutter. Het videomateriaal dat door de politie wordt beoordeeld „toont op dit moment geen enkel bewijs van een tweede aanvaller”, aldus de minister.

De man die vier mensen doodde en 22 anderen verwondde tijdens de aanslag in Wenen, werd volgens Nehammer binnen negen minuten geneutraliseerd door een gewapend politieteam.

De aanval begon maandag rond 20.00 uur lokale tijd. Agenten van een gespecialiseerde eenheid werden ter plaatse geroepen en maakten een einde aan het incident door de man om 20.09 uur dood te schieten. Zonder hun snelle interventie had het nog erger kunnen zijn, aldus Nehammer.

Een politieman die gewond raakte is met succes geopereerd. Zijn toestand is stabiel.

Nehammer zei dat de 20-jarige aanslagpleger een deradicaliseringsprogramma had gevolgd en een vervroegde vrijlating had weten te krijgen. „De dader is erin geslaagd het programma van justitie voor de gek te houden, de mensen daar voor de gek te houden en hierdoor een vervroegde vrijlating te verkrijgen”, zei de minister.

De aanslagpleger was eerder veroordeeld voor betrokkenheid bij een terroristische organisatie. In april 2019 kreeg hij 22 maanden celstraf omdat hij had geprobeerd naar Syrië te reizen en zich bij terreurbeweging Islamitische Staat (IS) aan te sluiten. Hij werd begin december voorwaardelijk vrijgelaten. Volgens Nehammer had hij zowel de Oostenrijkse als de Noord-Macedonische nationaliteit.