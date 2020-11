Veertien arrestaties in verband met aanslag Wenen

De Oostenrijkse politie heeft in totaal veertien arrestaties verricht in verband met het onderzoek naar de terreuraanslag in Wenen. Ook zijn op achttien locaties invallen gedaan, zei minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer dinsdag op een persconferentie.

Nehammer zei verder dat er tot dusver geen bewijs is dat de dodelijke aanval in het centrum van Wenen werd uitgevoerd door meer dan één schutter.

Het videomateriaal dat door de politie wordt beoordeeld „toont op dit moment geen enkel bewijs van een tweede aanvaller”, aldus Karl Nehammer.

Bij de aanslag van maandagavond kwamen vier mensen om het leven. Een dader werd gedood. De politie verrichtte dinsdag huiszoekingen in St. Pölten en Wenen.

Het aantal gewonden werd omhoog bijgesteld naar 22. Een politieman die gewond raakte is met succes geopereerd. Zijn toestand is stabiel.