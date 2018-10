Veerboot zonder stroom op Oostzee

Een veerboot met honderden opvarenden is in de problemen geraakt op de Oostzee. Het Deense scheepvaartbedrijf DFDS zegt dat sprake is van een stroomuitval aan boord van de Regina Seaways. Er zou geen melding zijn gemaakt van slachtoffers.

Een woordvoerder van het scheepvaartbedrijf zegt dat het schip trilde en dat rook is waargenomen. Er is voor zover bekend geen brand uitgebroken, zoals eerder was gemeld door de Litouwse strijdkrachten. Die stelden ook dat sprake was van een explosie aan boord. Er zijn vier marineschepen onderweg naar de veerboot, die eerder op de dag een noodsignaal verstuurde.

Het leger meldt dat 335 mensen aan boord zijn van de veerboot, die vanuit Duitsland onderweg was naar de Litouwse stad Klaipėda. Het schip wordt nu naar die haven gesleept. DFDS kan nog niet zeggen of de bemanningsleden en passagiers in gevaar zijn.