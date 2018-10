Veerboot ramt kleine jachten bij Isle of Wight

Een veerboot is zondag in dichte mist in de haven van het Britse Isle of Wight tegen verschillende kleine jachten gevaren. Het schip met tientallen passagiers aan boord wilde aanleggen in de haven van Cowes op het eiland.

Na noodoproepen werden onmiddellijk reddingsoperaties gestart, maar reddingswerkers konden nauwelijks iets zien. Lokale bewoners hadden gemeld noodkreten te hebben gehoord. Alle passagiers van de aan de grond gelopen veerboot bleken ongedeerd, zei een woordvoerder van de kustwacht. Het eiland ligt direct tegenover het Zuid-Engelse stadje Southampton.

De kustwacht meldde contact te hebben gehad met de persoon die om hulp had geroepen. „Hij was aan boord van zijn eigen boot en schreeuwde om de kapitein van de veerboot te waarschuwen. Ook hij is ongedeerd.”