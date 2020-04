Veel Zuid-Koreanen stemmen in eerste ‘coronaverkiezing’

Veel Zuid-Koreanen zijn woensdag ondanks de coronacrisis gaan stemmen. Kiezers gingen met mondkapjes op naar de stembureaus om een nieuw parlement te kiezen.

Het gaat om de eerste landelijke verkiezing in het land sinds het begin van de pandemie. De opkomst lag aan het begin van de middag met 53 procent fors hoger dan vier jaar geleden. Dat komt ook omdat een recordaantal kiezers vrijdag en zaterdag al gebruik had gemaakt van de mogelijkheid om vroeg te gaan stemmen.

In het land openden ’s ochtends ruim 14.000 stembureaus de deuren. De 44 miljoen stemgerechtigden kregen het verzoek mondkapjes te dragen en moesten bij stembureaus hun temperatuur laten meten. Als die hoger was dan 37,5 graden, moest in een speciaal hokje worden gestemd. Die kiezers moesten daarna ook worden getest op het virus, berichtte persbureau Yonhap.

De Democratische Partij van president Moon Jae-in lijkt de verkiezingen te gaan winnen. In Zuid-Korea is positief gereageerd op de wijze waarop de regering de crisis heeft aangepakt. De populariteit van Moon is in recente peilingen flink gestegen.

De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben de verspreiding van het virus fors kunnen afremmen. Het aantal nieuwe besmettingen dat dagelijks wordt vastgesteld ligt al drie dagen onder de dertig. Tot dusver is bij ruim 10.000 mensen in het land vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen.