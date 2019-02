Veel vragen blijven na verhoor Cohen

„Vandaag ben ik hier om de waarheid te vertellen over meneer Trump”, zei advocaat Michael Cohen woensdag tijdens de hoorzitting door een commissie van het Huis van Afgevaardigden. Maar na afloop blijft wel de vraag van Pilatus overeind: Wat is waarheid?

Op een punt was de voormalige vertrouweling van de president in ieder geval helder: „Trump is een racist, een oplichter en een bedrieger.” Dat is een heel harde kwalificatie uit de mond van Trumps vroegere huisadvocaat.

De typering werd echter niet goed onderbouwd. Het belangrijkste argument dat Cohen op tafel legde was: „Ik kan het weten, want ik heb tien jaar met hem samengewerkt, voerde meer dan honderden (vertrouwelijke) gesprekken met hem en ik deed alles wat hij vroeg.” Cohen stond jarenlang bekend als de fixer van Trump.

Probleem is echter dat niet onomstotelijk vaststaat dat Cohen de waarheid en niets dan de waarheid spreekt. Hij heeft geen beste reputatie. In mei van dit jaar moet hij voor drie jaar de cel in omdat hij bij eerdere verhoren onder ede had gelogen.

Tijdens het verhoor door een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden deden de Republikeinen woensdag hun uiterste best Cohen weg te zetten als een onbetrouwbaar getuige, een narcist, een bedrieger en een op geld beluste bullebak. „U bent een ziekelijke leugenaar. Moeten we daar naar luisteren?”, zei afgevaardigde Paul Goznar uit Arizona.

Voorafgaand aan de verhoren stuurde de Republikein Matt Gaetz, afgevaardigde uit de staat Florida, een tweet aan Cohen met de vraag of zijn vrouw wel wist van de vriendinnetjes die hij erop nahield. Later op de dag maakte hij excuses voor deze actie.

Geen bewijs

Op belangrijke punten die de achterliggende jaren tegen Trump zijn ingebracht, kon Cohen geen keihard antwoord geven. Of Trump en zijn campagneteam welbewust met de Russen hadden samengewerkt om de verkiezingen te winnen? Nee, daar had Cohen geen bewijs voor, wel sterke vermoedens. Of Trump de rechtsgang had belemmerd door hem op te dragen te liegen? Ook dat kon Cohen niet zeggen. „De president zelf geeft je geen bevel. Hij spreekt in codetaal. Die kan ik begrijpen omdat ik tien jaar lang voor hem heb gewerkt.” Wel vertelde hij de leugens die hij onder ede had verspreid vooraf te hebben besproken met Jay Sekulow, advocaat van Trump en met Abbe Lowell, advocaat van dochter Ivanka Trump en schoonzoon Jared Kushner.

Volgens Cohen heeft Trump vooraf geweten van het lekken van duizenden mails van Hillary Clinton door Wikileaks. Roger Stone, een van de naaste medewerkers had dit de presidentskandidaat verteld. En Trump vond het een prachtige actie, aldus Cohen.

Van het gerucht dat de Russische rijken zakken geld binnendroegen om een appartement in de Trump Tower in New York te kopen, zei Cohen niets te weten. Over andere mogelijke illegale activiteiten van Trump wilde hij niets zeggen, omdat deze momenteel worden onderzocht door het openbaar ministerie in New York.

Zwijggeld

Op een belangrijk punt gaf Cohen wel helderheid. Trump heeft zelf geweten van het betalen van zwijggeld aan Stormy Daniels, die een affaire met de president heeft gehad. De toenmalige presidentskandidaat belde in februari 2018 Cohen en vroeg hem dringend te vertellen dat Trump niets afwist van de betalingen omdat die zijn campagne in gevaar konden brengen. Cohen kocht de vrouw af en het bedrag werd door Trump in termijnen aan de advocaat betaald. Om aan te tonen dat dit keihard was, legde Cohen gisteren een door Trump getekende cheque op tafel. Omdat dit zwijggeld bedoeld was om Trumps kansen in de verkiezingen niet te schaden, wordt dit in Washington opgevat als een illegale campagnebijdrage. Dat wordt in politieke en justitiële kringen hoog opgenomen.

Andere nieuwe details die Cohen vertelde waren: het onttrekken door Trump van gelden aan zijn liefdadigheidsstichting om een portret van zichzelf te laten maken en pogingen om rapportcijfers geheim te houden. Cohen liet een dreigbrief zien uit 2015 die hij op verzoek van Trump naar de Fordham University stuurde om hen te dwingen Trumps rapportcijfers „voor altijd” te verzegelen.

Opportunist

Tijdens de verhoren schilderde de advocaat de president af als een opportunist. „Donald Trump is een man die meedeed aan de verkiezingen om zijn merk groots te maken, niet ons land”, zei Cohen. „Hij had het verlangen noch de intentie om dit land te leiden. Hij wilde alleen zichzelf promoten en rijker en machtiger worden.”

Cohen verklaarde zich te schamen dat hij zich zo kritiekloos en gewillig tegenover Trump had gedragen. Tegen de fel reagerende Republikeinse afgevaardigden zei hij: „Ik deed precies wat jullie nu doen. Tien jaar lang beschermde ik meneer Trump. Hoe meer mensen Donald Trump volgen, zoals ik blind deed, hoe meer van hen dezelfde gevolgen zullen ondervinden als ik.”

