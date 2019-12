Veel vluchten in Frankrijk afgelast

Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft aangekondigd donderdag 233 vluchten te schrappen als gevolg van de naar verwachting grote staking in Frankrijk. Het gaat vooral om vluchten binnen Frankrijk en vluchten over de middellange afstand. Air France-KLM heeft dinsdag al aangekondigd donderdag vluchten in Frankrijk te schrappen. De maatschappij cancelt 30 procent van de binnenlandse vluchten en 15 procent van de middellangeafstandsvluchten.

De grootste gevolgen van de stakingen tegen plannen voor de hervorming van het pensioenstelsel worden verwacht in het openbaar vervoer. De meeste treinen, trams, metro’s en bussen lijken uit te vallen. Het vliegverkeer lijkt in vergelijking daarmee gespaard te blijven. Naar schatting 20 procent van de vluchten kan niet worden uitgevoerd.