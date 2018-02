Veel slachtoffers bij ongeluk touringcar Java

Door een ongeluk met een touringcar op Java zijn ruim 25 mensen om het leven gekomen. Indonesische media berichtten dat de buschauffeur met circa vijftig mensen aan boord onderweg was in Ciater, dat onder meer bekend is vanwege heetwaterbronnen.

De chauffeur zou tegen een motorfiets zijn gebotst. Hij verloor de macht over het stuur en de bus sloeg om. Zeventien mensen raakten gewond, meldde de plaatselijke politie.

De politie onderzoekt de precieze toedracht van het ongeluk dat ongeveer 100 kilometer ten oosten van Jakarta plaatsvond. De bus zou mankementen hebben gehad. De inzittenden waren naar verluidt dagjesmensen uit Bandung.