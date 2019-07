Veel slachtoffers bij luchtaanvallen Israël op Syrië

Bij Israëlische luchtaanvallen op Syrië zijn zeker zestien mensen, onder wie drie kinderen, gedood. Meer dan twintig mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers zouden buitenlanders zijn, Iraans of lid van de Libanese sjiitische beweging Hezbollah.

De twee kinderen en een baby werden gedood bij een luchtaanval op Sahnaya, een voorstad 10 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Damascus, meldden Syrische waarnemers en Israëlische media.

De aanvallen werden zondagavond gedaan op doelen in Homs en buitenwijken van Damascus. Ze waren, zoals vaker, gericht op militaire doelen van buitenlandse eenheden die het regime van de Syrische president Assad steunen. De strijders van Hezbollah hebben een cruciale rol gespeeld bij het verslaan van de soennitische extremisten die Assads regime in de burgeroorlog bijna omver wierpen. De regerende clan van Assad behoort tot een minderheid die niet soennitisch is. Israël vreest de groeiende invloed van Iran.

Volgens staatsmedia zijn meerdere Israëlische raketten neergehaald door de Syrische luchtverdediging voordat ze hun doel zouden raken. Een Russische raket van de luchtafweer is naar het zich laat aanzien zonder doel te treffen neergekomen op een heuvel in het 200 kilometer verder gelegen Cyprus.

„Raket uit Syrië treft Cyprus”