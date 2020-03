Veel schade maar geen doden bij aardbeving in Zagreb

Een krachtige aardbeving in de Kroatische hoofdstad Zagreb heeft veel schade en branden veroorzaakt, maar volgens hulpdiensten zijn er voor zover bekend geen doden gevallen. Aanvankelijk werd de dood van een kind gemeld, maar dat is zeer ernstig gewond, zo is later bekendgemaakt. Er is nog een minderjarige zwaar gewond geraakt, volgens hulpdiensten.

Veel mensen zijn in paniek de straat op gegaan. Premier Andrej Plenkovic heeft opgeroepen niet terug naar huis te gaan, omdat naschokken worden gevreesd. Het parlementsgebouw in de hoofdstad heeft ook forse schade opgelopen. Het was volgens de premier de zwaarste aardbeving in Zagreb in 140 jaar.

De beving had een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 6 kilometer ten noorden van Zagreb op 10 kilometer diepte. De schok werd op de hele westelijke Balkan gevoeld. Minister van Binnenlandse Zaken Davor Bozinovic riep de mensen op straat op afstand van elkaar te bewaren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.