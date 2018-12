Veel schade in Brussel door „gele hesjes”

De eerste betoging van ‘gele hesjes’ in Brussel heeft daar tot tienduizenden euro’s aan schade geleid aan de infrastructuur. Dat zegt een woordvoerster van Brussel Mobiliteit, de instantie die onder meer gaat over de wegen in het Belgische hoofdstedelijk gewest.

De demonstratie van betogers in gele hesjes liep op 30 november flink uit de hand. Relschoppers vernielden onder meer verkeerslichten en borden. „In totaal bedroeg de schade 55.000 euro”, zegt de woordvoerster tegen persbureau Belga. „Wij hebben wel enkel de schade aan de gewestwegen berekend, de schade aan de lokale weginfrastructuur is voor rekening van de gemeenten.”

De dienst weet nog niet hoeveel schade is aangericht bij latere betogingen van ‘gele hesjes’, een protestbeweging die in meerdere Europese landen de kop heeft opgestoken. Die rekening valt vermoedelijk lager uit.