„Veel onkunde bij toetsing bekering asielzoekers in Europese landen”

Een asielzoeker die christen is geworden, wordt ondervraagd door een immigratiedienst. „Wat weet u van de architectuur van kerkgebouwen?” wil de gehoormedewerker weten.

Dr. Marnix Visscher, coördinator juridische ondersteuning van stichting Gave, hoorde het voorbeeld vrijdag van een advocaat uit Oostenrijk. Visscher neemt deel aan een conferentie van de Europese Evangelische Alliantie en een netwerk van christenadvocaten, die duurt tot en met zondag.

Aan de bijeenkomst nemen advocaten en medewerkers van belangenorganisaties deel uit onder meer Groot-Brittannië, Finland, Zweden, Duitsland, Oostenrijk en Nederland. De locatie mag vanwege de veiligheid van sommige deelnemers niet bekend worden.

De bijeenkomst maakt voor Visscher duidelijk dat problemen rond de beoordeling van bekeringsverhalen van asielzoekers overal spelen. „Er blijkt stelselmatig sprake te zijn van grote onkunde bij immigratiemedewerkers die geacht worden dit soort zaken te behandelen. Neem de vraag naar kennis over de architectuur van kerkgebouwen. Dat zegt niets over iemands geloof.”

Britten weigeren asiel voor Iraanse christen „omdat Bijbel vol geweld is”

Een deelnemer uit Finland gaf aan dat de immigratiedienst in zijn land het beleid heeft aangepast. „Deze is gaan inzien dat bekering meer is dan een hoop parate Bijbelkennis hebben. Maar nu is de aandacht te eenzijdig gericht op geloofservaringen en emoties. Dit levert met name bij Afghaanse bekeerlingen moeilijkheden op. Afghanen zijn niet gewend over emoties te praten.”

Risico bij terugkeer

Interessant noemt Visscher een training over bekeringszaken die op komst is voor alle IND-medewerkers in Engeland. „Dit is het gevolg van contacten van een christelijke belangenorganisatie met de immigratiedienst.”

De beoordeling van het risico dat ex-moslims lopen bij terugkeer, blijkt per land te verschillen. „Er is soms onvoldoende aandacht voor de manier waarop een asielzoeker zijn geloof praktiseert en of dat gevolgen heeft in het land van herkomst.”

Visscher hoorde hoe kerken in een Europees land uitgeprocedeerde asielzoekers voorbereiden op terugkeer naar Iran of Afghanistan. „Er wordt bijvoorbeeld gezocht naar een christelijk netwerk in zo’n land dat hen kan helpen groeien in geloof, ook in een situatie van onderdrukking. Dat is een thema dat bij Gave nog in de kinderschoenen staat.”