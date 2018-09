„Veel nieuwe agenten in België ongeschikt”

Door een groot tekort aan politieagenten mogen in België veel kandidaten die tijdens de selectieprocedure ongeschikt zijn gebleken, toch een uniform aantrekken. Onder de mensen die aan de politieopleiding mochten beginnen, zijn een vechtersbaas, een persoon die onder invloed van xtc, speed en cocaïne achter het stuur heeft gezeten en iemand met familiebanden met een Syriëganger.

Dat blijkt uit een onderzoek van de krant De Standaard. Bronnen hebben aan de krant gemeld dat de politie onder grote politieke druk staat om voldoende nieuwe kandidaten voor de politieopleiding aan te nemen. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wil elk jaar 1400 nieuwe agenten werven omdat er een groot tekort aan manschappen is.

Jinnih Beels, politica van de sociaaldemocratische sp.a en voormalig politiecommissaris, pleit in De Standaard onder meer voor een nieuw selectiesysteem en een betere opleiding voor nieuwe agenten. „Die duurt nu maar een jaar, waar dat in Nederland vier jaar is en met veel meer stagemogelijkheden”, aldus Beels.