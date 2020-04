Veel minder nieuwe coronabesmettingen in Italië

In Italië is het aantal nieuwe coronabesmettingen in een etmaal flink afgenomen. De gezondheidsautoriteiten noteerden maandag 2256 nieuwe infecties, de geringste toename in ruim een maand. Zondag waren het er nog meer dan 3000.

Het dodental door Covid-19 steeg met 454 tot 24.114. Alleen in de Verenigde Staten heeft de ziekte meer patiënten het leven gekost.

In totaal zijn in Italië sinds de uitbraak in februari ruim 180.000 mensen besmet geraakt met het gevreesde longvirus. Bijna 50.000 van hen zijn inmiddels volledig genezen verklaard.