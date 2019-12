Veel minder hotelboekingen Venetië na wateroverlast

Het aantal hotelboekingen in de Italiaanse stad Venetië is in een vrije val geraakt na de overstromingen in november, meldt The Guardian. Met dat nieuws komt de Venetiaanse vereniging van hoteleigenaren naar buiten. Sinds de wateroverlast door noodweer is het aantal boekingen met ongeveer 45 procent gedaald.

Niet alleen hotelovernachtingen zijn gecanceld. „We hebben daarnaast ook grote evenementen en conferenties moeten afblazen”, zegt Vittorio Bonacini van de hotelvereniging.

Onder meer het wereldberoemde San Marcoplein liep in november onder water. Op 12 november bereikte de waterstand in Venetië het hoogtepunt. Toen kwam het water tot 1,87 meter hoogte. Voor de Italiaanse stad waren de overstromingen de hevigste in decennia.

Dit jaar bezochten circa 30 miljoen toeristen Venetië. Ongeveer 20 miljoen van hen bleven niet langer dan een dag.