Veel minder agenten gewond tijdens G20-top

Het aantal politieagenten dat bij de gewelddadige protesten rond de G20-top in Hamburg gewond is geraakt, is beduidend kleiner dan eerder werd aangenomen. De politie in de Duitse stad liet zondag weten dat minstens 476 agenten verwondingen hadden opgelopen. Het blijkt vrijdag om ‘slechts’ 231 agenten te gaan, bijna de helft minder.

De reden voor het verschil is het tijdbestek dat door de politie in Hamburg was aangehouden. De 476 gewonde politieagenten zijn het resultaat van een telling tussen 22 juni en 10 juli, liet een politiewoordvoerder weten. Het aantal agenten dat gewond raakte tijdens de top, een telling die loopt van 7 tot en met 9 juli, was een stuk lager, namelijk 231 agenten.

De eerdere telling gaf bovendien een hoge uitkomst doordat onder de verwondingen ook uitdroging, problemen in de bloedsomloop en dergelijke ‘aandoeningen’ werden verstaan. Veel agenten voelden zich niet lekker door het warme weer tijdens de top.