Veel mensen snel gered door brandweer Londen

De Londense brandweer is er in de nacht van dinsdag op woensdag in geslaagd snel veel mensen te redden uit de brandende torenflat Grenfell Tower. Maar de brandweerlieden zijn uiteindelijk niet verder doorgedrongen dan de negentiende en twintigste verdieping van het pand, aldus brandweerchef Dany Cotton.

Het flatgebouw telt boven de grond 24 verdiepingen, meldden Britse media. De brandweer was woensdagmorgen bang dat het zou instortten, maar Cotton zei later dat de reddingswerkers er nog veilig kunnen werken. Er zijn wel specialisten bezig de stabiliteit van Grenfell Tower te onderzoeken.