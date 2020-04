Veel meer telefoontjes wegens vergiftiging in VS

Verontruste telefoontjes naar Amerikaanse gezondheidsinstellingen wegens het binnenkrijgen van gevaarlijke chemicaliën zijn in het eerste kwartaal van 2020 met 20 procent toegenomen. Dat heeft de CDC, de landelijke dienst ziektebestrijding en preventie, maandag gerapporteerd.

Veelal ging het om bleekmiddelen en andere desinfecterende stoffen, die in verband konden worden gebracht met het advies op de hygiëne te letten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De CDC-bureaus werden in de eerste drie maanden van het jaar 45.550 keer gebeld wegens een mogelijke vergiftiging. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 37.822.

Vooral in maart, toen in veel staten een lockdown werd afgekondigd, steeg het aantal telefoontjes sterk. Vaak ging het om kinderen onder de 5 jaar die waren blootgesteld aan onder meer bleek-of ontsmettingsmiddelen met bijvoorbeeld alcohol die ze hadden opgedronken dan wel ingeademd.

De CDC noemde echter ook een voorbeeld van een vrouw die had gehoord dat je groente heel goed moest schoonmaken voor consumptie. Ze deed dat in de gootsteen met een mengsel van bleekloog, azijn en warm water. Toen ze een smerige lucht rook, ging hoesten en problemen kreeg met ademhalen, belde ze 112.