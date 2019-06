Veel meer plofkraken in Duitsland

Steeds meer geldautomaten in Duitsland worden opgeblazen. In het afgelopen jaar zijn er 137 geslaagde plofkraken geweest en 232 pogingen, in totaal dus 369 incidenten. Dat is 38 procent meer dan in 2017.

De krant Welt am Sonntag heeft de cijfers opgevraagd bij het Duitse Openbaar Ministerie. De voorman van een rechercheursvakbond zegt dat Duitsland de plofkraken niet onder controle heeft. Criminelen zijn roekeloos, zegt de vakbondsleider, en de plofkraken zijn niet alleen zeer gevaarlijk voor de getroffen gebouwen, maar ook voor alle mensen die toevallig in de omgeving zijn.

Sommige plofkraken zijn het werken van groepen Nederlanders. Na de explosies vluchten ze op hoge snelheid richting de Nederlandse grens. Ze gebruiken snelle auto’s, zoals de Audi A5, en daarom worden de daders ook wel de Audi-bende genoemd. Om uit handen van de politie te blijven, halen ze soms halsbrekende toeren uit. Daarbij zijn al meerdere Nederlandse plofkrakers om het leven gekomen.