Veel meer doden in Frankrijk door hittegolven

In de maanden juni en juli zijn in Frankrijk meer mensen dan normaal omgekomen door twee hittegolven. Dat zei Agnès Buzyn, de Franse minister van Volksgezondheid. In totaal bezweken er 1435 mensen, ruim 9 procent meer dan gewoonlijk in diezelfde periode.

Tijdens de eerste hittegolf stierven 567 mensen. Door de tweede hittegolf vonden 868 mensen de dood. In grote delen van Frankrijk steeg het kwik tot boven de 40 graden.

De hoogste temperatuur die deze zomer in Frankrijk werd gemeten was 46 graden. Dat was op 28 juni in Vérargues, in het zuiden van het land.