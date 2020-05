‘Veel meer Britse gezinnen met voedseltekort sinds lockdown’

Het aantal Britse gezinnen dat onvoldoende eten op tafel kan zetten is sinds het begin van de coronacrisis fors toegenomen. Dat meldt de Britse krant The Observer op basis van informatie van de hulporganisatie Food Foundation.

Volgens Food Foundation had bijna een op de vijf huishoudens met kinderen in de afgelopen vijf weken onvoldoende eten in huis. Dat is ongeveer het dubbele van voor de coronacrisis.

De hulporganisatie wijst erop dat voor 31 procent van de kinderen uit kwetsbare groepen, die een gratis maaltijd op school kregen voordat de scholen sloten, geen alternatief is gevonden. Ruim 500.000 kinderen zijn daar de dupe van.

De regering heeft een regeling opgesteld die scholieren het recht geeft op een voedselbon van 15 pond (bijna 17 euro) per week tot de scholen weer opengaan. Veel gezinnen hebben problemen met het verzilveren van de bonnen omdat ze niet in staat zijn die te downloaden of omdat ze de vouchers niet kwijt kunnen bij hun supermarkt.

Het aantal Britten dat de voedselbanken bezoekt is fors genomen. De Trussel Trust, een organisatie die een netwerk van Britse voedselbanken steunt, meldde dat het aantal mensen dat een beroep deed op de voedselbank eind maart 81 procent hoger lag dan rond dezelfde tijd een jaar geleden.