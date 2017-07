Veel lichtgewonden bij ongeluk achtbaan Madrid

Bij een botsing tussen twee achtbaantreintjes in een pretpark in Madrid zijn zondag 26 lichtgewonden gevallen. Dat meldt de Spaanse krant El País. De meeste slachtoffers hadden blauwe plekken en waren duizelig na de klap. Niemand raakte „serieus gewond”, verklaarde een woordvoerder van Parque de Atracciones. De bezoekers zijn ter controle overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving.

Politie en park doen onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

De attractie heet TNT Tren de Mina waarbij de karretjes met een maximale snelheid van 55 kilometer per uur door een verlaten mijn rijden.