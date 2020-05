Veel kleine betogingen in Duitsland tegen coronamaatregelen

In heel Duitsland hebben zaterdag betogingen plaatsgevonden tegen de coronamaatregelen. Het ging volgens Duitse media veelal om kleine bijeenkomsten die zonder noemenswaardige incidenten verliepen. In Berlijn waren enkele tientallen demonstraties aangemeld en waren 1100 agenten opgetrommeld om alles in goede banen te leiden.

Slechts een bijeenkomst in de hoofdstad moest vroegtijdig worden beëindigd omdat er te veel mensen op af waren gekomen. In Berlijn mogen volgens de geldende coronamaatregelen niet meer dan vijftig mensen bijeenkomen. Agenten deelden op het plein Am Grossen Stern enkele boetes uit aan mensen die hun aanwijzingen niet wilden opvolgen. Enkele betogers werden kort vastgehouden om hun identiteit te controleren, twitterde de politie.

In Berlijn protesteren al twee maanden groepjes mensen tegen inperking van de grondrechten vanwege de coronamaatregelen. Onder de tegenstanders bevinden zich veel complotdenkers en rechts-populistische betogers.

Van de in München aangekondigde demonstratie voor Vrijheid, Grondrechten en Zelfbestemming kwam weinig terecht door het slechte weer. Kort voordat deze zou beginnen op de Theresienwiese trok een zware onweersbui over het terrein. De betoging werd afgeblazen, aldus de krant Bild.

Ook in Neurenberg en Kempten was het weer slecht en stelden de aangekondigde protesten niet veel voor. In beide plaatsen ging het om niet meer dan enkele demonstranten.