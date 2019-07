Veel gewonden door zware aanslag Kabul

Door een zware explosie in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn tientallen mensen gewond geraakt. De autoriteiten zeggen dat tijdens de ochtendspits een explosief afging dat zat verstopt in een voertuig. Dat gebeurde vlakbij een gebouw van het ministerie van Defensie.

Na de explosie drongen gewapende mannen een gebouw in de omgeving binnen. „Meerdere aanvallers hebben een gebouw overgenomen”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De autoriteiten zetten speciale eenheden in.

De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De radicaal-islamitische beweging heeft het naar eigen zeggen voorzien op het gebouw van Defensie. De autoriteiten spreken over 65 gewonden, onder wie negen kinderen. Dat aantal kan nog oplopen.

Een getuige vertelde dat de ontploffing voor een ravage zorgde in zijn kantoorgebouw. „Toen ik mijn ogen opende, was mijn kantoor gevuld met rook en stof”, zegt de ambtenaar telefonisch. „Alles was kapot. Mijn collega’s waren aan het schreeuwen.”