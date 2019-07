Veel gewonden door crash bij Britse autoclub

Zeventien mensen zijn in Engeland gewond geraakt tijdens een bijeenkomst van een autoclub. Twee auto’s botsten op elkaar en raakten vervolgens toeschouwers. Dat gebeurde in Stevenage, ongeveer 45 kilometer ten noorden van Londen.

Op videobeelden is te zien dat mensen donderdagavond aan beide kanten van de weg staan en in de middenberm. Daar rijden met hoge snelheid auto’s langs. Een van de wagens ramt vervolgens een auto die met een lagere snelheid was ingevoegd vanuit een zijweg.

Het evenement was georganiseerd door een autoclub, die iedere donderdag bijeen komt. Organisator Rix Sidhu zegt dat die ontmoeting plaatsvindt op een parkeerplaats. Het is volgens hem niet de bedoeling dat mensen ook gaan racen op de openbare weg. „Maar helaas willen mensen in dit tijdperk van sociale media en Snapchat beelden maken en dingen posten voor hun vrienden”, zei Sidhu volgens de BBC.