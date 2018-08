Een bus van de onderneming Flixbus is vrijdagochtend in het noorden van Duitsland van de weg geraakt. Daarbij vielen zeker zestien gewonden. Zes van hen zijn er ernstig aan toe, zegt de politie.

De bus kwam op zijn kant in een greppel naast de autosnelweg tussen Rostock en Berlijn terecht, circa 130 kilometer ten noordwesten van de Duitse hoofdstad. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.