Veel Europese scholen dicht, meeste Nederlandse nog open

In heel Europa zijn inmiddels veel scholen gesloten vanwege het coronavirus. In onder meer Italië, Spanje, Frankrijk, Portugal, Noorwegen en België zijn alle scholen gesloten of lessen gestaakt. In andere landen, waaronder Duitsland en Zwitserland, gaan scholen in bepaalde regio’s dicht.

De Nederlandse regering vindt het nog niet nodig om scholen te sluiten. Premier Mark Rutte zei donderdag dat bijvoorbeeld artsen of verplegers hard nodig zijn en zij niet in de problemen moeten komen omdat hun kinderen niet naar school kunnen. Wel werd aangekondigd dat bijeenkomsten van meer dan honderd mensen verboden zijn.

Enkele scholen in Baarn en Soest kondigden vrijdag toch aan te sluiten. Ook gaven scholen in Utrecht en Nijmegen desgevraagd aan graag dicht te gaan, omdat zij de huidige situatie onhoudbaar vinden. Vrijdag werd bekend dat er inmiddels meer dan achthonderd mensen besmet zijn in Nederland.

In het Verenigd Koninkrijk en Zweden blijven scholen vooralsnog open. De Britse regering zegt dat er nog geen sprake is van een explosieve toename. In het land zijn inmiddels 590 mensen besmet. In Zweden staat de teller op 725.