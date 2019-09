Veel Europese bomen met uitsterven bedreigd

Meer dan 40 procent van de boomsoorten in Europa wordt met uitsterven bedreigd. Dat meldt de Internationale Unie voor Natuurbehoud IUCN, die vrijdag ook waarschuwt voor de invasie van soorten van buiten het continent en de stedelijke ontwikkeling.

Het is de eerste keer dat de IUCN, een ngo gevestigd in het Zwitserse Gland, een rode lijst van Europese bomen publiceert. De organisatie onderzocht het lot van de 454 boomsoorten op Europese bodem.

Sommige daarvan groeien in Europa, maar ook elders in de wereld. Van deze soorten wordt 42 procent als bedreigd beschouwd en die hebben volgens het rapport een „hoog risico van uitsterven”. Het gevaar is nog groter voor de zogenaamde endemische soorten, die alleen in Europa groeien. Van die bomen wordt 58 procent met uitsterven bedreigd en 15 procent, oftewel 66 soorten, wordt ernstig bedreigd.

De introductie van invasieve soorten door de mens, niet-duurzame houtkap en stadsontwikkeling zijn de belangrijkste bedreigingen voor de boomsoorten op Europese bodem. Ook ziekten, veeteelt en veranderingen van het ecosysteem door bijvoorbeeld branden, zijn gevaren voor bomen in Europa.