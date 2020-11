Veel Engelse Woorden van Jaar in bijzonder taalrijk 2020

Dit jaar niet één Engels Woord van het Jaar, maar een heleboel om het bijzondere van 2020 te benadrukken. Dit jaar waren er zoveel „seismische gebeurtenissen” dat de organisatie Oxford Dictionaries heeft besloten zijn woord van het jaar uit te breiden tot meerdere „Woorden van een ongekend jaar”.

De keuzes weerspiegelen het jaar met onder meer de coronapandemie en de protesten tegen discriminatie en politiegeweld, aldus de organisatie. Het gaat om woorden als Covid-19, lockdown, circuit-breaker (staat iemand als ‘zekering’ bij als diegene iets risicovols doet), Black Lives Matter en moonshot (ambitieus zakelijk project, zonder verwachtingen over bijvoorbeeld winst, maar ook het coronatestprogramma van de Britse regering).

Oxford Dictionaries zegt qua taal nog nooit een jaar te hebben meegemaakt zoals dit jaar, meldt de Britse omroep BBC. Het Oxford-team zag honderden belangrijke nieuwe woorden in de loop van het jaar, waarvan er tientallen op elk ander moment een schot in de roos zouden zijn geweest voor Woord van het Jaar. Het is zowel ongekend als een beetje ironisch, aldus de organisatie. „Het jaar dat ons sprakeloos maakte, is ook het jaar dat is gevuld met nieuwe woorden als geen ander.”

Vorig jaar was climate emergency (klimaatnoodtoestand) het woord van het jaar, toxic (giftig) was de winnaar in 2018.