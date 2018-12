Veel Duitse vluchtelingen genieten uitkering

Twee van de drie vluchtelingen zijn volgens het Duits Arbeidsbureau (BA) aangewezen op een bijstandsuitkering. Onder hen zijn echter ook veel kinderen en mensen die weliswaar een baan hebben, maar daarmee niet genoeg verdienen om in hun onderhoud te voorzien. Dat heeft een woordvoerster maandag gezegd in Neurenberg bij de presentatie van de jaarcijfers.

Het BA gaat uit van 1,7 miljoen mensen die vanuit de acht belangrijkste asielzoekerslanden naar Duitsland zijn gekomen, waaronder Syrië, Afghanistan, Irak, Iran, Eritrea en Somalië. Van hen zit 63 procent in de bijstand. Dat komt vooral doordat ze de Duitse taal nog niet machtig zijn of niet de juiste opleiding hebben.

Volgens het BA had in september 31,6 procent van de Duitse nieuwkomers een reguliere baan of deeltijdwerk. In dezelfde maand van 2017 was dat 23,4 procent. Werkgeversvoorzitter Ingo Kramer stelde vast dat het goed gaat met hun integratie op de arbeidsmarkt.

In Duitsland waren er vorig maand in totaal 5,91 miljoen uitkeringsgerechtigden. Van hen zijn er 4 miljoen in staat te werken.