Veel doden na inslag op detentiecentrum Tripoli

Bij een luchtaanval die is ingeslagen op een detentiecentrum voor migranten in de Libische hoofdstad Tripoli zijn zeker veertig doden gevallen. Volgens medisch personeel zijn er ook zeker tachtig gewonden.

Het detentiecentrum ligt in de buitenwijk Tajoura van de Libische hoofdstad. In de wijk zijn meerdere militaire centra van strijdkrachten die gelieerd zijn aan de officieel erkende regering van Libië. Die zijn in gevecht met het Libische Nationale Leger (LNA) van krijgsheer Khalifa Haftar dat Tripoli wil veroveren.

Een woordvoerder van de LNA ontkent dat de strijdkrachten het detentiecentrum hebben geraakt. Volgens hem hebben milities die zijn verbonden aan de hoofdstad, het doel onder vuur genomen na een precisiebombardement van de LNA op een militair kamp.

Libië is voor veel Afrikaanse migranten het vertrekpunt richting Europa. Velen van hen worden door de Libische kustwacht opgepakt en in door de regering gerunde detentiecentra in het westen van Libië ondergebracht.