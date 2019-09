Veel doden en gewonden bij gedrang Irak

Door het instorten van een voetbrug en het uitbreken van paniek onder een menigte zijn in het Iraakse pelgrimsoord Karbala meer dan dertig doden en circa honderd gewonden gevallen, berichtte nieuwszender al-Jazeera. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder oploopt.

Het gedrang is dinsdag ontstaan op de 'Ashura' (de tiende), een van de belangrijkste sjiitische religieuze dagen waarbij de slag bij Karbala op 10 oktober 680 wordt herdacht. De stad stroomt tijdens de herdenking vol met sjiitische pelgrims.

Karbala ligt 85 kilometer ten zuidwesten van Bagdad. In deze streek verloor Hussein ibn Ali, kleinzoon van de grondlegger van de islamitische godsdienst Mohammed, het leven in de veldslag die de scheuring inluidde van de islamitische gemeenschap in sjiieten en soennieten.