Veel doden door instorten afvalberg

Ten minste zeventien mensen zijn in de hoofdstad van Mozambique om het leven gekomen doordat een afvalberg van 15 meter hoog instortte. Dat was een gevolg van de hevige regenval. Volgens de autoriteiten werden zeven huisjes bedolven door de schuivende rotzooi.

Het drama gebeurde maandag in de vroege ochtend in de verpauperde wijk Hulene, ongeveer 10 kilometer van het centrum van Maputo. De bouwsels bij de vuilnisbelt stonden er illegaal. De overheid zei de bewoners geregeld te hebben gemaand te vertrekken. „Tot dusver hebben we zeventien lichamen geborgen. We vrezen dat er nog meer lichamen liggen. Het zoeken naar slachtoffers gaat dus door”, zei een woordvoerster.