Veel doden door gevechten in Afghanistan

Bij gevechten in de Oost-Afghaanse provincie Ghazni zijn zondag zeker tien soldaten en vijftien burgers om het leven gekomen. Dit heeft een politiewoordvoerder bekendgemaakt. In het gebied wordt al sinds woensdag gevochten tussen de Taliban en lokale milities, die steun krijgen van regeringstroepen.

In het gebied wonen veel Hazara’s, een overwegend sjiitische minderheid. De afgelopen jaren hebben de soennitische Taliban regelmatig aanslagen uitgevoerd tegen sjiitische moskeeën en culturele centra in Ghazni. In reactie hierop hebben Hazara’s milities opgezet. De Taliban bestaan vooral uit Pathanen en de regering en westerse diplomaten vrezen dat de Afghaanse burgeroorlog een sektarisch karakter krijgt.

In het noorden van het land, in de provincie Baghlan, vielen zondag minstens veertien doden bij aanvallen door de Taliban.