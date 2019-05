Een busongeval heeft in Zuid-Afrika het leven gekost aan veertien mensen, onder wie vier kinderen. Ook raakten 36 mensen gewond, meldt hulpverleningsdienst ER24.

Het ongeval gebeurde in de buurt van Louis Trichardt in de provincie Limpopo. Toegesnelde hulpverleners zagen dat de bus ondersteboven naast de weg lag. Het is onduidelijk hoe het voertuig precies van de weg raakte.