Veel doden door busongeluk in zuiden Marokko

Zeker twaalf mensen zijn dinsdag door een busongeluk in het zuiden van Marokko om het leven gekomen. Ook raakten 36 mensen gewond, melden plaatselijke autoriteiten.

Het ongeval vond plaats in de buurt van Imsouane, een bekende surfplek aan de Atlantische kust, zo’n 100 kilometer ten noorden van Agadir. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Volgens de voorlopige gegevens zou te snel rijden de oorzaak zijn, aldus de autoriteiten

In het koninkrijk met 35 miljoen inwoners komen jaarlijks ongeveer 3500 mensen om het leven door verkeersongelukken.

De autoriteiten hebben maatregelen genomen om de verkeersonveiligheid tegen te gaan, met name na het ergste busongeluk in de geschiedenis van het land (42 doden), in 2012. Zo is er een ‘nationale verkeersveiligheidsstrategie’ gelanceerd met als doel het aantal ongevallen tegen 2026 te halveren.