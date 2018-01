Veel doden door brand in bus in Kazachstan

Doordat de bus waarin ze zaten in brand vloog, zijn zeker 52 mensen om het leven gekomen in Kazachstan. Het ongeluk gebeurde in het noordwesten, liet het ministerie van Binnenlandse Zaken weten. De brand ontstond vermoedelijk na kortsluiting.

Slechts vijf mensen wisten te ontkomen. De bus brandde volledig uit. Alle slachtoffers komen uit buurland Oezbekistan. De bus is in Hongarije gefabriceerd.

Over de weg waar het ongeluk zich voordeed, worden regelmatig arbeiders uit Oezbekistan van en naar hun werk in Rusland vervoerd. Oezbekistan heeft ambassadepersoneel naar de plek des onheils gestuurd.

Vorig jaar oktober raakte een trein in Rusland een bus met vijftig Oezbeken. Zeventien mensen kwamen om.