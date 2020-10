Veel doden door botsing tussen trein en bus in Thailand

Zeker twintig mensen zijn zondag om het leven gekomen toen een bus in Thailand in botsing kwam met een trein. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Dertig personen raakten gewond.

De bus met zestig fabrieksarbeiders was op weg naar een tempel in de provincie Chachoengsao - twee uur van de hoofdstad Bangkok - voor een ceremonie ter gelegenheid van het einde van de boeddhistische vastentijd, zei een politiechef van het district. Het ongeval was even na 08.00 uur (lokale tijd).

Het ongeval vond plaats op een overgang die wel een alarm had meer geen slagbomen om verkeer tegen te houden.

Dodelijke ongevallen komen veel voor in Thailand, dat regelmatig bovenaan de lijst van landen met de meest dodelijke wegen ter wereld staat, waarbij snelheidsovertredingen, rijden onder invloed en zwakke wetshandhaving allemaal een rol spelen. Volgens een rapport van Wereldgezondheidsorganisatie WHO uit 2018 heeft Thailand het op een na hoogste sterftecijfer in het verkeer ter wereld.