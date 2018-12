Door een ongeval met een bus in Congo zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het voertuig botste in de nacht van maandag op dinsdag op een vrachtwagen.

Het incident was in de plaats Kisantu in het westen van het land. De politie denkt dat beide voertuigen op het moment van de klap te hard reden. In Congo gebeuren vaker zware ongevallen doordat te hard wordt gereden, voertuigen technische mankementen hebben en door de slechte toestand van de wegen.