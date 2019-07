Veel doden door bootongeluk Honduras

Door een ongeluk met een vissersboot voor de kust van Honduras zijn woensdag zeker 27 opvarenden omgekomen. Het schip kapseisde bij het eilandje Cayo Gorda, niet ver van waar de boot vertrok. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 55 mensen gered.

Het is nog niet bekend hoe de vissersboot, die de naam ‘Wallie’ droeg, heeft kunnen kapseizen. Uren voordat het schip zonk, kwam er in hetzelfde gebied ook een andere boot in de problemen. Daar zaten 49 opvarenden op, terwijl dat schip plaats bood voor maar 31 bemanningsleden.

De kapitein van ‘Wallie’ stuurde vlak voordat zijn schip in de problemen kwam een SOS-bericht.