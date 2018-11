Veel doden door aanslag op plein Pakistan

Door een zelfmoordaanslag op een druk plein in het noorden van Pakistan zijn zeker 25 doden en 20 gewonden gevallen. De aanvaller reed met een motorfiets in op een groep mensen en liet een bom ontploffen.

Op dat moment was er een festival bezig op het plein in het district Orakzai. De aanslag is nog niet opgeëist. ,,Het was een zelfmoordaanslag bij het festival dat elke vrijdag plaatsvindt,'' vertelde een regeringsmedewerker in de regio. Volgens hem bevinden zich onder de doden zeker drie leden van de sikh-minderheid en twee veiligheidsmedewerkers.

Orakzai was vroeger een semi-autonoom deel van het etnische Pashtun stamgebied van Pakistan langs de Afghaanse grens. De regio was decennialang een toevluchtsoord voor islamitische militanten die in Afghanistan vochten, en de laatste jaren tegen de Pakistaanse staat.