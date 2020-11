Veel doden door aanslag op legerbasis Afghanistan

Door een zelfmoordaanslag met een autobom op een legerbasis in Afghanistan zijn zeker dertig mensen om het leven gekomen en 24 gewond geraakt. Alle slachtoffers zijn veiligheidsmensen, zei de directeur van het ziekenhuis waar de gewonden naartoe werden gebracht.

De aanslag vond plaats bij de stad Ghazni, hoofdstad van de gelijknamige provincie in het oosten van Afghanistan. Het gaat om een van de zwaarste aanvallen op overheidstroepen in maanden. De aanslag is nog door niemand opgeëist. De Taliban hult zich in stilzwijgen over aanslagen sinds de start van vredesbesprekingen in Afghanistan.

Dinsdag vielen bij twee bomexplosies in een overwegend rustige Afghaanse provincie zeker veertien doden en 45 gewonden.