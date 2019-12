Veel doden bij busongeluk in Siberië

Bij een ongeluk met een bus in de Oost-Russische regio Transbaikal zijn negentien doden en ruim twintig gewonden gevallen. Een toeristenbus met meer dan veertig mensen aan boord stortte volgens persbureau Sputnik van een brug zes meter naar beneden op de bevroren rivier de Koeenga.

De bus was onderweg naar regiohoofdstad Tsjita. Het wegverkeer is in Rusland erg gevaarlijk. Volgens de Moscow Times vielen er in 2018 meer dan 18.000 doden in het verkeer. Dat is meer mensenlevens dan die de Sovjet-Unie in de tien oorlogsjaren 1979-1989 in Afghanistan verloor (15.000).