Bij een busongeluk in Hongkong zijn zeker negentien doden en veertig gewonden gevallen. Door nog onbekende oorzaak kwam de dubbeldekker op z’n kant terecht. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Volgens passagiers reed de bus te hard. Dat meldt de South China Morning Post. Het is het ergste busongeluk sinds 2003 in Hongkong.