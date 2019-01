Veel doden bij brand in afkickkliniek Ecuador

Bij een brand in een afkickkliniek in Ecuador zijn zeker achttien mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn alle slachtoffers door de rook gestikt. Twaalf mensen raakten gewond, van wie een aantal met brandwonden naar het ziekenhuis is gebracht.

De hulpdiensten waren in groten getale aanwezig om de brand in de havenstad Guayaquil te bestrijden. In de kliniek in een buitenwijk van de stad werden alcohol- en drugsverslaafden geholpen. De eigenaar zou daarvoor geen vergunning hebben. De brand ontstond vermoedelijk toen patiënten uit protest hun matrassen in de fik staken vanwege de omstandigheden in de kliniek.