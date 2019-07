In Honduras zijn 26 mensen om het leven gekomen na een ongeluk met een vissersboot. Volgens een legerwoordvoerder is een schip dat op kreeft viste door nog onbekende oorzaak gekapseisd.

Zeker 47 opvarenden zijn gered. Het ongeluk gebeurde op de Atlantische Oceaan ter hoogte van de plaats Puerto Lempira. Het is nog niet bekend of er gewonden of vermisten zijn.