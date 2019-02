Veel doden bij aanslag op bus gardisten Iran

Door een zelfmoordaanslag op een bus met leden van de Iraanse Revolutionaire Garde zijn in het oosten van Iran naar schatting twintig doden en eenzelfde aantal gewonden gevallen.

Het Iraanse persbureau IRNA berichtte dat de aanslag op de weg tussen Zahedan en het zuidelijker gelegen Khash was. In deze regio aan de Pakistaanse en Afghaanse grens zijn veel extremisten en drugscriminelen actief. Over het motief van de zelfmoordaanslag is nog niets bekend.

De Revolutionaire Garde wordt gezien als de elite en bewaker van het sjiitische regime van geestelijkheid. Het vormt behalve strijdkrachten en inlichtingendiensten, ook ondernemingen die de economie domineren.