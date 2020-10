Veel coronabesmettingen bij medewerkers Belgische kerncentrale

Zeker 26 medewerkers van de kerncentrale in het Belgische Doel zijn besmet met het coronavirus. Om te voorkomen dat nog meer cruciaal personeel uitvalt moeten medewerkers thuiswerken als dat mogelijk is. De veiligheid is niet in het gedrang, verzekert exploitant Engie Electrabel.

De mensen die positief zijn getest zijn in thuisquarantaine geplaatst. Twaalf van hen zijn in dienst van Engie Electrabel, de overigen bij externe bedrijven. De kerncentrale onderzoekt hun contacten om de uitbraak onder controle krijgen.

Dagelijks komen er vierhonderd medewerkers naar de kerncentrale nabij Antwerpen. Een deel van de uitgevallen medewerkers vervulde daar belangrijke taken, maar de veiligheid zou zijn gewaarborgd. „Onze absolute prioriteit is het garanderen van de nucleaire veiligheid en blijven bijdragen tot de bevoorradingszekerheid”, aldus de uitbater.