Veel Canadezen straat op voor klimaat

Honderdduizenden mensen zijn zaterdag in Canada de straat op gegaan om te demonstreren voor een beter klimaatbeleid, meldt de BBC. Door heel het land werden zo’n honderd evenementen gehouden. De demonstranten maken deel uit van een mondiale beweging die zich inzet voor het klimaat.

De beroemde Zweedse tiener en activiste Greta Thunberg heeft opgeroepen over de hele wereld te betogen voor een beter klimaatbeleid. Mensen geven hier massaal gehoor aan. „Het is een hele goede dag”, zei Thunberg over de betogingen in Canada zaterdag. „Het is heel goed om te zien dat iedereen zo gepassioneerd en daarom de straat op gaat.” Alleen in Montreal al waren ongeveer 500.000 mensen op de been, meldden organisatoren.

Vrijdag gingen wereldwijd al honderdduizenden mensen de straat op, ook in Nederland. Betogers eisen een ambitieuzer klimaatpolitiek en snellere maatregelen.