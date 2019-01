„Veel burgerdoden bij strijd tegen IS”

De door de VS geleide coalitie heeft in de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat veel burgers gedood tijdens beschietingen in Oost-Syrië. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten zaterdag.

Onder de in totaal 42 dodelijke slachtoffers die in de nacht van vrijdag op zaterdag vielen in de provincie Deir al-Zor waren dertien burgers. De overige doden zijn jihadisten van IS. In de regio strijden Koerdische groepen met steun van de door de VS geleide coalitie al maanden tegen de extremisten om hun laatste verzetshaarden aan de grens met Irak te veroveren.